СМИ сообщили о возможной отставке Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может сложить полномочия уже в четверг, 7 июля. Об этом сообщили источники телеканала Sky.

В том случае, если Джонсон решит не покидать должность, на следующей неделе британский парламент может провести голосование и вынести ему вотум недоверия.

Источник сообщил, что Джонсон может остаться на посту премьера до выбора нового главы правящей Консервативной партии.

По данным телеканала Би-би-си, политик согласился покинуть пост и в ближайшее время сделает публичное заявление.

В Консервативной партии наметился настоящий раскол. Ушедшие с поста министры финансов и здравоохранения Риши Сунак и Саджид Джавид сохранили свои депутатские мандаты. Но вслед за ними правительство покинули еще 36 человек.