Правительство Джонсона трещит по швам. Число отставок достигло 50

Из состава правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вышли уже 50 политиков. Статистику привел местный телеканал Sky News.

На фоне продолжающего исхода сотрудников Джонсону грозит необходимость перестроить правительство, если он сможет сохранить свой пост, учитывая этот вал отставок, отметил телеканал.

Заявления об уходе с постов начали поступать после того, как Джонсон оказался в центре скандала, связанного с домогательствами его протеже Криса Пинчера. Он занимал должность заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии. В конце июня стало известно о том, что Пинчер напился и устроил дебош в клубе «Карлтон». Его уличили в том, что он приставал к двум мужчинам.

Все это попало в СМИ, тогда Пинчер подал в отставку и принес извинения за то, что напился и опозорил свое имя и других людей. О домогательствах он ничего говорить не стал. Причем это был уже не первый случай такого поведения политика. В связи с этим однопартийцы начали предъявлять претензии Джонсону — ведь он тоже был в курсе этого, когда назначил его координатором парламентской фракции.

Позже британские СМИ сообщили, что Джонсон не просто знал о пьяных выходках, но даже шутил на эту тему и сравнивал Пинчера с псом, «который запрыгивает на всех подряд». Премьер в конце концов признался, что это так. Тут и начались отставки.