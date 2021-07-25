Газопровод «Северный поток — 2» несет угрозу энергетической безопасности Украины. Такое заявление сделал глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Основная наша проблема — это фактически обеспечение энергетической безопасности Украины. Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также это гарантирует нам, как государству, и военную безопасность», — сказал Макогон в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что транзит голубого топлива в Европу «связывает руки» России, и раскритиковал соглашение Соединенных Штатов и Германии по «Северному потоку — 2». Макогон назвал документ декларацией, в которой «нет предохранителей того, что транзит останется» после запуска газопровода.

Собеседник телеканала обратил внимание, что украинская сторона не считает договоренность США и ФРГ соглашением, так как решение приняли без ее участия. На днях Соединенные Штаты и Германия заключили соглашение по «Северному потоку — 2», по которому газопровод достроят при соблюдении некоторых положений. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук заявил, что Украина должна стать газовым хабом Европы, чтобы обеспечить стабильную работу своей газотранспортной системы после окончания строительства «Северного потока — 2».