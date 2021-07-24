Украина должна стать газовым хабом Европы, чтобы обеспечить стабильную работу своей газотранспортной системы после запуска «Северного потока — 2». Такой «простейший сценарий» предложил депутат Верховной рабы от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук в эфире телеканала «Наш».

«Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать, — это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы. Например, турецкий, [поставляя] газ, к примеру, из Ирана или Азербайджана, или даже доставляя СПГ кораблями, например, из Катара», — заявил парламентарий.

Камельчук отметил, что Украине «вообще ничего не мешает» спасти свою ГТС после запуска «Северного потока — 2», однако затруднился ответить, что власти страны уже сделали для этого.

На днях Соединенные Штаты и Германия заключили соглашение по «Северному потоку — 2», по которому газопровод достроят при условии соблюдения некоторых положений. ФРГ обязалась принимать меры, если Россия будет ограничивать поставки энергоносителей. Американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что Белый дом пошел на поводу у Кремля, и выразил уверенность, что следующий президент США подвесит над газопроводом дамоклов меч и введет санкции.