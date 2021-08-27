Байден признал личную ответственность за все, что случилось в Афганистане. Главное из обращения

Президент США Джо Байден признал собственную ответственность за все, что за последнее время случилось в Афганистане. Но и напомнил, что именно его предшественник Дональд Трамп заключил соглашение с талибами* о выводе войск. Американский лидер также приказал готовить удары по ИГ* после взрывов в аэропорту Кабула.

Приказ президента подготовить атаки на боевиков «Исламского государства»* уже отдан. В организации взрывов в афганской столице обвиняется группировка «Вилаят Хорасан», которая входит в состав ИГ*.

«Мы отдали приказ нашему командованию разработать оперативные планы ударов по активам, руководству и объектам ИГ*. Мы ответим сильно и точно в то время и в том месте, которые сами выберем», — сказал Байден.

Байден подчеркнул, что все виновные в атаках будут найдены и наказаны. Он заверил, что ВС США обязательно найдут возможность добраться до них. При взрывах в Кабуле погибли 15 американских военных, еще минимум 12 пострадали. Общее число жертв и раненых исчисляется десятками.

Лидер США подтвердил, что планирует вывести своих военных из Афганистана до 31 августа, как это было обещано ранее. При этом он подчеркнул, что эвакуация будет продолжаться, теракты не прервут вывоза людей из Кабула.

Прокомментировал Байден и решение для ВС США покинуть одну из афганских военных баз Баграм. Критики теперь доказывают, что через нее можно было бы дополнительно эвакуировать тысячи людей. Байден подчеркнул, что при решении оставить базу он руководствовался мнением военного командования, которое предложило бросить все силы на Кабул.

Погибшие в кабульском аэропорту американские морские пехотинцы стали первыми с февраля 2020 года военными — жертвами столкновений в Афганистане. По данным телеканалов США, погибли 12 солдат и, вероятно, будут еще жертвы. Представитель Минздрава страны сообщил о 60 погибших из числа мирных жителей. Врачи сейчас борются за жизнь еще десятков человек.

«Исламское государство»* — террористическая организация, запрещенная в РФ

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная РФ