Байден усомнился в полном успехе эвакуации из Кабула

Американские власти намерены сделать все возможное для эвакуации желающих покинуть Кабул. Полный успех операции в Белом доме тем не менее гарантировать не стали.

Президент США Джо Байден отметил, что в аэропорту Кабула находятся порядка шести тысяч американских военных. Они обеспечивают вывоз людей и следят за безопасностью в аэропорту. Трансляцию выступления американского лидера Белый дом вел в Twitter.

«За вчера мы эвакуировали 5,7 тысячи человек. Мы работаем над тем, чтобы выяснить точное число находящихся в Афганистане американцев», — сказал Байден.

За неделю, добавил американский лидер, из страны вывезли более 200 сотрудников изданий The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.

По словам Байдена, США завершат вывод войск из Афганистана после операции по эвакуации. Предполагаемых сроков он называть не стал. Планировалось, что американские военные покинут страну до 31 августа.

Если на военных и граждан США талибы* совершат атаку, то им дадут «быстрый и сильный ответ». Движение, заметил Байден, пообещало не мешать эвакуации.