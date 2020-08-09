Главная соперница Лукашенко проголосовала в Минске под овации сторонников

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приехала на участок №21 — в школу №137 для голосования. Как сообщил корреспондент РИА «Новости», там были несколько сотен сторонников, которые встретили ее аплодисментами.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии проходят выборы президента. Накануне стало известно, что Тихановская в ночь перед голосованием уехала из своей квартиры в штаб после того, как заметила около своего дома несколько подозрительных людей в штатском.

Представитель ее штаба Мария Колесникова в беседе с журналистами заявила, что на участке для голосования Тихановскую будут сопровождать представители штаба.

Как сообщило ИА НСН со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Белоруссии, выборы уже признали состоявшимися. По данным на 14:00 (по московскому времени) явка достигла 65,19%.

«Политика сегодня» уточнила, что на выборах уже проголосовали действующий лидер Александр Лукашенко, а также кандидаты на пост президента страны Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев.

Сегодня в Белоруссии проходит основной день голосования на президентских выборах. Досрочное началось 4 августа. Явка по нему превысила 30% от общего числа избирателей. На пост президента республики претендуют пять человек: действующий президент Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев, руководитель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень и представитель объединенной оппозиции Светлана Тихановская. «360» освещает основные события выборов в онлайн-трансляции.