Тихановская уехала из дома в штаб после обнаруженной слежки

Она пояснила, что около дома Тихановской появились сотрудники силовых структур в гражданской одежде и рядом стоял подозрительный автобу.

«Учитывая, что двух ее помощников самых близких, которые в последнее время в целях безопасности рядом с ней ночевали, изолировали — это начальник штаба Мария Мороз и доверенное лицо Олег Моисеев — чтобы не оставлять ее одну в этой ситуации, ее просто перевезти туда, где мы все сможем ее защитить», — сказала Красулина.

После стало известно, что около штаба задержали соратницу Тихановской, лидера экс-претендента на пост главы государства Виктора Бабарико Марию Колесникову. Однако ее быстро отпустили. Как пояснил РБК представитель штаба Глеб Герман, девушку просто с кем-то перепутали и уже отпустили с извинениями.

В минувший четверг, 6 августа, белорусская милиция задержала Марию Мороз, руководителя избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской. После беседы в отделе по борьбе с организованной преступностью ее отпустили.

Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии началось во вторник, 4 августа. Оно продлится до 8 числа. Основным днем волеизъявления граждан станет воскресенье, 9 августа.

На пост главы Белоруссии претендуют пять человек: действующий президент страны Александр Лукашенко, для него это будет шестой срок. Представитель оппозиционных сил Светлана Тихановская, которую уже называют основным конкурентом Лукашенко. Также кандидатами в президенты стали Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень.