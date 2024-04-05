Мир 05 апреля 2024, 14:50 Уступку территорий Украиной начали обсуждать в НАТО La Repubblica: НАТО обсуждает прием Украины в обмен на уступку территорий России Serhii Hudakukrinform/Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360tv в

В Североатлантическом альянсе начали в неформальной обстановке обсуждают, можно ли принять Украину в альянс и дать ей гарантии безопасности в обмен на то, что она уступит территории России. Об этом сообщила газета La Repubblica.

Журналисты отметили, что на официальных дискуссиях вопрос так не ставится, но подобная возможность становится все более реальной и давно рассматривается как приемлемый сценарий окончания конфликта. Особенно это актуально в преддверии выборов президента США, на которых действующего лидера Джо Байдена могут не переизбрать. К такому сценарию может прибегнуть экс-лидер США Дональд Трамп, если победит, отметили в СМИ.

Реклама

НАТО может предложить Украине уступить России ряд территорий, зафиксировать границы Украины и принять в альянс то, что от нее останется. Издание напомнило: что-то подобное произошло после Второй мировой войны, когда Германию разделили на ФРГ и ГДР.

До выборов в США глобальные решения приниматься не будут, считают журналисты.

Ранее стало известно, что на июльском саммите НАТО Украину не пригласят в альянс. Бывший заместитель генерального секретаря альянса Алессандро Минуто-Риццо отметил, что у НАТО нет никакой необходимости в принятии Украины.