Глава ВОЗ заявил о росте смертности от COVID-19 в мире впервые за два месяца

Случаи заражения коронавирусом и смертность от COVID-19 в мире растут впервые за два месяца. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Несмотря на снижение числа заражений за пределами Европы, рост случаев на континенте перекрывает эти цифры, объяснил глава ВОЗ.

Он отметил, что «это еще одно напоминание, что пандемия COVID-19 далека от завершения», уточнило РИА «Новости».

Среди причин распространения коронавируса он назвал неравенство в доступе разных стран и регионов к тестам и вакцинам.

На сегодняшний день вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса.

Среди госпитализированных с ковидом 80% пациентов не были вакцинированы, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Мы проанализировали сегодня и в очередной раз видим, что на койках восемь из 10 человек не вакцинированы», — сказал Воробьев в эфире «360».

Соблюдение всех санитарных ограничений, вакцинация и нерабочие дни помогут остановить рост заболеваемости COVID-19 в России, считает заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Она добавила, что для снижения уровня заболеваемости нерабочие дни надо провести дома или на природе. Это поможет улучшить здоровье в целом и повысить уровень неспецифической защиты организма.