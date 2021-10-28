Губернатор Подмосковья: среди госпитализированных с ковидом 80% пациентов не вакцинированы

Среди госпитализированных с ковидом 80% пациентов не были вакцинированы. Об этом в эфире «360» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы видим, что люди старше 50 лет очень серьезно болеют. Особенно те, кто не привился, болеют тяжело. Мы проанализировали сегодня, в очередной раз видим, что на койках восемь из 10 человек не вакцинированы», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор уточнил, что в основном в тяжелом состоянии находятся люди старше 50 лет, хотя есть пациенты и других возрастных групп.

«Да, молодые тоже болеют, в более легкой форме переносят те, кто имеет малые антитела. Вы тысячу раз это слышали, я лишь могу подтвердить это в эфире», — добавил он.

Воробьев также выразил надежду, что благодаря принимаемым мерам в скором времени в регионе произойдет снижение заболеваемости ковидом.

С 28 октября в Московской области начались нерабочие дни. Ограничения направлены на снижение социальных контактов и остановку роста заражений коронавирусом. В этот период будут закрыты непродовольственные магазины, ТЦ, кинотеатры, салоны красоты.

В школах и детсадах начались каникулы. Но для помощи родителям, которым не с кем оставить дома маленьких детей, в дошкольных детских учреждениях будут работать дежурные группы. Колледжи и вузы перешли на удаленку.