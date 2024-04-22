Мир 22 апреля 2024, 22:50 Глава военной разведки Израиля Халива ушел в отставку ЦАХАЛ сообщил об отставке главы военной разведки

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Глава израильского разведывательного управления Аарон Халива подал в отставку из-за событий 7 октября 2023 года. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Генерал-майор объяснил свое решение провалом работы военной разведки, допустившей атаку на Израиль вооруженных сторонников ХАМАС 7 октября. Это привело к обострению ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

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Официально Халива покинет своей пост после того, как назначат преемника. Начальник Генштаба поблагодарил его за 38 лет службы в израильской армии, отметив большой вклад в обеспечение безопасности страны.

По данным ЦАХАЛ, с начала эскалации конфликта в секторе Газа погибли минимум 600 израильских военных. Число военных, погибших с начала наземной операции достигло 256.

Ранее президент США Джо Байден обратился к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху с требованием прекратить обстрелы сектора Газа.