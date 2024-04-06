Мир 06 апреля 2024, 03:24 Байден поставил ультиматум премьеру Израиля Axios: Байден пригрозил Нетаньяху прекращением помощи из-за Газы РИА «Новости»

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Соединенные Штаты могут прекратить поддержку Израиля при отсутствии изменений его действий в секторе Газа. С таким предупреждением выступил президент США Джо Байден во время беседы с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщил портал Axios.

По данным издания, разговор проходил в жестком ключе. Однако глава Белого дома не стал информировать, на какие ограничения готовы пойти Штаты в случае невыполнения их требований.

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Ранее Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ случайно ударил по конвою гуманитарной организации World Central Kitchen, в результате чего погибли семь человек.

Конвой World Central Kitchen, доставил в регион партию из 100 тонн продовольствия. Работники организации координировали свои действия с израильскими военными, но те все равно их атаковали. Жертвами удара стали граждане Австралии, Британии, Польши и других стран.