07 апреля 2024, 08:22
Израиль назвал число погибших военных с начала эскалации конфликта
Армия Израиля: свыше 600 военных погибли с начала эскалации конфликта в Газе
Минимум 600 израильских военных погибли с начала эскалации конфликта в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля на официальном сайте .
В релизе указано, что не менее 600 израильских солдат погибли с 7 октября 2023 года. Число военных, погибших с начала наземной операции в Газе — 256.
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В ЦАХАЛ также сообщили, что продолжают ликвидировать «террористов». Накануне, 6 апреля, израильские истребители атаковали военный комплекс и три других военных объекта системы противовоздушной обороны, используемых террористической организацией «Хезболла» в районе Альбака.
«Кроме того, военные самолеты в течение дня атаковали террористическую инфраструктуру и военные структуры террористической организации „Хезболла“ в районах Айта-эш-Шааб и Аль-Адаис», — добавили в пресс-службе.
Ранее американский президент Джо Байден обратился к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху с требованием прекратить обстрелы сектора Газа. Американский лидер пригрозил перестать поддерживать Израиль.
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