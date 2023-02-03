03 февраля 2023, 03:24
Глава ЦРУ предрек для Украины критические полгода
Глава ЦРУ США Бернс: следующие 6 месяцев станут критическими для конфликта на Украине
Следующие шесть месяцев станут критическими для кризиса на Украине. Таким прогнозом поделился директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, сообщила журналистка телеканал CBS News Оливия Газис.
Во время выступления в университете Джорджтауна Бернс предрек для ВСУ наступление критических времен.
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«Бернс сказал, что следующие шесть месяцев будут „критическими“, — написала корреспондент в своем аккаунте в Twitter.
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По словам Газис, глава ЦРУ также подчеркнул, что власти США не видят со стороны России серьезных намерений начать переговоры с украинской стороной.
Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что усиливающееся сотрудничество России и Ирана беспокоит Соединенные Штаты. С его слов, отношения России и Ирана уже «имеют воздействие на поле боя на Украине», аналогичная ситуация может сложиться на Ближнем Востоке. США относятся к этому «очень серьезно», резюмировал Бернс.
Бывший президент США Дональд Трамп призвал Соединенные Штаты к началу переговоров о мире между Россией и Украиной.
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