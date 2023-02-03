Мир 03 февраля 2023, 03:24 Глава ЦРУ предрек для Украины критические полгода Глава ЦРУ США Бернс: следующие 6 месяцев станут критическими для конфликта на Украине YouTube

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Следующие шесть месяцев станут критическими для кризиса на Украине. Таким прогнозом поделился директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, сообщила журналистка телеканал CBS News Оливия Газис.

Во время выступления в университете Джорджтауна Бернс предрек для ВСУ наступление критических времен.

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«Бернс сказал, что следующие шесть месяцев будут „критическими“, — написала корреспондент в своем аккаунте в Twitter.

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По словам Газис, глава ЦРУ также подчеркнул, что власти США не видят со стороны России серьезных намерений начать переговоры с украинской стороной.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что усиливающееся сотрудничество России и Ирана беспокоит Соединенные Штаты. С его слов, отношения России и Ирана уже «имеют воздействие на поле боя на Украине», аналогичная ситуация может сложиться на Ближнем Востоке. США относятся к этому «очень серьезно», резюмировал Бернс.

Бывший президент США Дональд Трамп призвал Соединенные Штаты к началу переговоров о мире между Россией и Украиной.