Мир 17 декабря 2022, 07:37 Глава ЦРУ признался в беспокойстве США из-за укрепления отношений РФ и Ирана Глава ЦРУ США Бернс: Штаты обеспокоены усилением сотрудничества РФ и Ирана РИА «Новости»

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Усиливающееся сотрудничество России и Ирана беспокоит Соединенные Штаты, заявил глава ЦРУ США Уильям Бернс в эфире телекомпании PBS. По его словам, американская сторона опасается, что со временем между двумя странами возникнет «полномасштабное партнерство» в оборонной сфере.

Бернс напомнил, что исторически в отношениях России и Ирана «много недоверия», но сейчас они «нужны друг другу».

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«Мы в достаточной степени обеспокоены. <…> То, что сейчас начинает возникать, это по меньшей мере первоначальный этап полномасштабного партнерства в сфере обороны между Россией и Ираном», — подчеркнул глава ЦРУ.

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По его мнению, отношения России и Ирана уже «имеют воздействие на поле боя на Украине», а могут иметь еще более опасное воздействие на Ближнем Востоке. США относятся к этому «очень серьезно», констатировал Бернс.

Ранее Белый дом сообщал, что якобы получил доказательства договора России и Ирана по поставкам баллистических ракет России.