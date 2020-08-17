Глава штаба Тихановской предложила протестующим белорусам сделать следующий шаг

Глава объединенного оппозиционного штаба Светланы Тихановской Мария Мороз записала видеообращение к протестующим белорусам. Она призвала граждан к всеобщей забастовке. По ее словам, это нужно, чтобы лишить действующего президента финансирования.

Она отметила, что для Александра Лукашенко «понятен только язык силы и конкретного экономического ущерба», пишет РИА «Новости».

Значит, нам придется показать, что мы готовы нанести им его. Для того чтобы жить во дворцах, им нужны деньги. Чтобы свозить автобусами на провластные митинги людей, им нужны деньги… Мы должны показать им, что не будем больше оплачивать все это из своего кармана. Для этого мы начинаем забастовку Мария Мороз.

Она добавила, что у многих могут возникнуть сомнения, в частности, многие имеют кредиты, которые необходимо оплачивать. Но она подчеркнула, чтобы люди не боялись.

«Нас не оставят в беде, в Белоруссии уже созданы фонды помощи. Белорусская диаспора также собирает средства по всему миру. Даже Илон Маск спрашивает, чем помочь», — пояснила Мороз.

В Белоруссии девятый день проходят массовые протесты после выборов на пост президента, в которых победил Александр Лукашенко. Согласно данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни протестов было задержано 6,7 тысячи человек. Пострадал 121 сотрудник милиции.