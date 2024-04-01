Мир 01 апреля 2024, 13:47 Глава СБУ забился в истерике из-за требований России по антитеррору Посол Мирошник: глава СБУ Малюк забился в истерике из-за требований России Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency / Global Look Press

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На Украине всерьез восприняли требования России по антитеррору. Об этом свидетельствует агрессивная речь главы СБУ Василия Малюка, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».

Российское министерство передало украинским властям требования в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом о немедленном аресте причастных к терактам лиц. В их числе — Малюк. Накануне глава СБУ разразился гневной речью, рассказал Мирошник.

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«Он забился в истерике. Он понимает последствия того, как этот механизм должен работать. Пошел отсчет времени. Да, времени достаточно много, но отсчет пошел», — подчеркнул дипломат.

По его словам, если Украина не предпримет необходимых действий, к делу привлекут Международный суд ООН.

Следствие обнаружило украинский след в ряде произошедших за последнее время терактов, сообщили в МИД России. В ведомстве также напомнили, что глава СБУ Малюк признал организацию подрыва Крымского моста.