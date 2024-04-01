01 апреля 2024, 13:47
Глава СБУ забился в истерике из-за требований России по антитеррору
Посол Мирошник: глава СБУ Малюк забился в истерике из-за требований России
На Украине всерьез восприняли требования России по антитеррору. Об этом свидетельствует агрессивная речь главы СБУ Василия Малюка, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».
Российское министерство передало украинским властям требования в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом о немедленном аресте причастных к терактам лиц. В их числе — Малюк. Накануне глава СБУ разразился гневной речью, рассказал Мирошник.
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«Он забился в истерике. Он понимает последствия того, как этот механизм должен работать. Пошел отсчет времени. Да, времени достаточно много, но отсчет пошел», — подчеркнул дипломат.
По его словам, если Украина не предпримет необходимых действий, к делу привлекут Международный суд ООН.
Следствие обнаружило украинский след в ряде произошедших за последнее время терактов, сообщили в МИД России. В ведомстве также напомнили, что глава СБУ Малюк признал организацию подрыва Крымского моста.
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Терроризм
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