Мир 31 марта 2024, 19:29 Следы кровавых терактов в России ведут на Украину — МИД МИД: следы ряда кровавых терактов в России ведут на Украину РИА «Новости»

Читать 360tv в

Следствие обнаружило след Украины в ряде терактов, произошедших в России за последнее время, заявили в МИД РФ. Заявление об этом опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

«Совершенный 22 марта в Красногорске террористический акт — далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время», — подчеркнули в министерстве.

Реклама

В ведомстве напомнили, что военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский) погиб при срабатывании пронесенной на его творческую встречу взрывчатки. Жертвами теракта стали еще 42 человека

Машина, в которой ехал Захар Прилепин, взорвалась на трассе. Погиб водитель Александр Шубин. Еще пять мирных жителей получили смертельные ранения при теракте на Крымском мосту.

МИД России потребовал от властей Украины немедленного ареста и выдачи всех причастных, среди которых глава СБУ Василий Малюк, признавший организацию подрыва Крымского моста.