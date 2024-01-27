Мир 27 января 2024, 07:29 Глава Россельхознадзора рассказал, возобновятся ли поставки морепродуктов из Японии Россельхознадзор: Япония прекратила контакты с РФ по поставкам рыбы Unsplash

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Япония не смогла предоставить России методики расчета содержания трития в морепродуктах. Об этом «Российской газете» заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Японская сторона прекратила с нами общаться по этому вопросу», — указал он.

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Данкверт добавил, что Россия не планирует возобновлять поставки рыбы и морепродуктов, пока Япония не предоставит необходимые документы. Японская сторона не отправляла свой ответ по этому вопросу, указал глава Россельхоза.

«Но ответа не получили. А без этого открывать заново поставки мы не станем», — заключил он.

Ранее японские власти решили сбросить воду с атомной электростанции «Фукусима-1» в океан. Китай прекратил ввоз японских морепродуктов из-за связанных с радиацией опасений. По мнению эколога Ильи Рыбальченко, сброс радиоактивной воды может негативно повлиять на экологию Дальнего Востока.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия не увидела прозрачности процесса при сбросе воды с «Фукусимы-1».