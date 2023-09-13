Мир 13 сентября 2023, 11:23 Японию уличили в непрозрачности процесса при сбросе воды с «Фукусимы-1» Захарова: Япония не сделала прозрачным процесс сброса воды с АЭС «Фукусима-1» Скриншот видео Youtube

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Россия не увидела прозрачности в действиях японской стороны по вопросу со сбросом воды с атомной электростанции «Фукусима-1». На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщил ТАСС.

«Мы, к сожалению, не видим никакой транспарентности, то есть открытости, прозрачности, в действиях Токио — именно к этому мы призывали», — сказала дипломат.

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По ее словам, японские власти выпускают множество заявлений по этой теме. Также можно наблюдать «какие-то рекламные трюки с завтраками или обедами из выловленной прямо в этой, видимо, сброшенной воде рыбой».

Представитель МИД подчеркнула, что Россия не видит нормальной, основанной на научном подходе, открытой работы с теми, кто высказал свои озабоченности. Япония просто этого не делает.

Российская сторона надеется, что японские власти по запросу смогут предоставить доступ для проведения мониторинга радиационной обстановки в районах, где проходил сброс воды с АЭС, добавила Захарова.

Она отметила, что озабоченность в связи с ситуацией высказывают Китай, Южная Корея и сами японцы.

Компания Tokyo Electric Power, которая является оператором АЭС «Фукусима-1», начала 24 августа сброс в океан первой партии воды. Япония заявила, что эта вода прошла очистку, но содержит небольшое количество радиоактивного изотопа водорода — трития.