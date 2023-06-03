Мир 03 июня 2023, 07:42 Глава парламента Крыма назвал условие для мира на Украине Глава парламента Крыма Константинов: мир на Украине наступит, если Запад договорится с РФ РИА «Новости»

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Урегулировать конфликт на Украине получится, когда западные страны захотят договориться с Россией. Об этом РИА «Новости» заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Мир возможен только в том случае, если Запад поймет, что с Россией нужно договариваться, но пока они к такому выводу не созрели», — сказал политик.

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Константинов назвал президента Украины Владимира Зеленского временной фигурой, у которой сочтены политические дни. По его мнению, любая другая формула, кроме предложенной самим украинским лидером, для него станет политическим крахом, поэтому он придумывает «самые нереальные, нереализуемые» идеи.

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй ранее заявил, что украинский кризис зашел в тупик, организовать проведение плодотворных переговоров будет непросто. Он отметил, что одна из сторон конфликта должна проявить инициативу.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, предпосылок для переговоров между Россией и Украиной пока нет.