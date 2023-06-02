Спецоперация 02 июня 2023, 15:08 Россия не видит предпосылок для переговоров с Украиной — Песков Пресс-секретарь Песков: Россия не видит предпосылок для диалога с Украиной РИА «Новости»

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Предпосылок для переговоров между Россией и Украиной пока нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, написал ТАСС.

«Насчет диалога мы неоднократно говорили — сейчас такого варианта нет. Он не просматривается», — сказал официальный представитель Кремля.

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Любопытно, что киевский режим вообще не собрался идти на контакт с Россией и даже запрещал переговоры на законодательном уровне. Однако после выдвинул предварительные условия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл тактику украинских властей — они делают все, чтобы не допустить диалога.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заметил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта можно вести только с США, а не с киевскими властями.