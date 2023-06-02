Мир 02 июня 2023, 21:47 Конфликт на Украине зашел в тупик — главный переговорщик КНР Представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй: конфликт на Украине зашел в тупик РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинский кризис зашел в тупик, организовать проведение плодотворных переговоров будет непросто, заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй. По его словам, в сложившейся ситуации одна из сторон конфликта должна проявить инициативу, сообщило агентство Bloomberg.

Китайские дипломат подчеркнул, что в зоне боестолкновений сложилась неопределенная ситуация, которая в любой момент может привести к эскалации конфликта.

Реклама

«Сейчас всем сторонам может быть трудно сесть за стол переговоров», — заявил Ли Хуэй во время выступления в Пекине.

Агентство напомнило, что представитель Китая совершил двухнедельную поездку в Европу. Он посетил ряд стран, включая Россию, Украину, Францию и Германию.

Ли Хуэй признался, что Китай не ожидал молниеносных результатов от рабочего турне. По его словам, КНР хотела понять позицию разных стран, а также донести позицию китайских властей по этому вопросу, сообщил RT.

В ходе выступления Ли Хуэй отметил, что к мирному урегулированию конфликта стремятся и Россия, и Украина, и Евросоюз. Он добавил, что все стороны отметили прилагаемые КНР усилия.