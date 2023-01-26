Мир 26 января 2023, 05:55 Глава Nord Stream раскрыл детали разговора с Путиным Глава Nord Stream Варниг заявил, что разговаривал с Путиным после начала спецоперации РИА «Новости»

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Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью немецкой газете Zeit рассказал, что общался с президентом России Владимиром Путиным в Москве после начала спецоперации на Украине. Он пытался узнать цели СВО.

По словам Варнига, они почти всегда разговаривали по-немецки. Однажды он поинтересовался о планах России на Донбасс и Украину. Путин не стал раскрывать подробности, сославшись на государственную тайну.

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Как утверждает топ-менеджер, российский лидер предлагал ему с семьей переехать в Москву. После раздумий Варниг отказался от этой идеи.

Ранее сообщалось, что депутат Европарламента Сандра Перейра попросила предоставить результаты расследования аварии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». При этом представители Дании и Норвегии подтверждают, что это была диверсия.

Тем не менее, Еврокомиссия попросту затягивает процесс и не ищет виноватых. Состояние уцелевших ниток трубопровода также не определено.