Мир 23 января 2023, 08:14 Еврокомиссию попросили предоставить данные о расследовании ЧП на «Северных потоках» Депутат Европарламента Перейра запросила данные о расследовании ЧП на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Депутат Европарламента от Португалии Сандра Перейра заинтересовалась результатами расследования аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Обращение парламентария опубликовал RT.

«Я хотела бы, чтобы Еврокомиссия проинформировала, насколько продвинулись расследования, о которых ей известно, в особенности проводимые государствами-членами и (или) третьими странами и сторонними организациями», — написала она.

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По мнению Перейра, Еврокомиссия затянула с выяснением причин аварии на газопроводах и не спешит найти виновных.

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«Прошло больше трех месяцев, и нам до сих пор остается только гадать, кто виноват, и до сих пор не сделано объективных выводов», — подчеркнула парламентарий.

Она напомнила, что Дания и Норвегия подтвердили факт диверсии, но их мнение почему-то не учитывается.

Ранее в правительстве России заявили, что специалисты продолжают изучать состояние ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По словам вице-премьера Александра Новака, пока рано говорить о сроках окончания проверки.