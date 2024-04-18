Мир 18 апреля 2024, 19:20 Глава МВФ оценила финансовые потребности Украины в 2024 году Глава МВФ Георгиева: в 2024 году Украине потребуется 42 миллиарда долларов РИА «Новости»

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева оценила нужды Украины на 2024 год в 42 миллиарда долларов. Такое заявление она сделала на пресс-конференции в рамках весенней сессии руководства фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, сообщило РИА «Новости».

«Мы оцениваем потребности на этот год в 42 миллиарда долларов. Мы уверены, что эти потребности будут выполнены», — подчеркнула она.

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Фонд продолжит внимательно следить за ситуацией в стране, передал RT.

Ранее палата представителей конгресса США опубликовала законопроект о новом пакете помощи. Его разделили на три части — Израиль, Тайвань, Украина. Но оказалось, что предназначенных для украинской стороны средств пойдет на восстановление американского военно-промышленного комплекса. Как отметили в Кремле, США провоцируют Украину к боевым действиям до последнего человека.