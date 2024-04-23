Мир 23 апреля 2024, 13:56 Глава МВД Эстонии пригрозил закрытием православных монастырей Глава МВД Эстонии Ляэнеметс пригрозил принудительным закрытием монастырей ЭПЦ РИА «Новости»

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Монастыри Эстонской православной церкви (ЭПЦ) могут закрыть на территории Эстонии в случае отказа выйти из связи с Московским патриархатом Русской православной церкви (РПЦ МП). Об этом на встрече с руководством Пюхтицкого монастыря заявил министр внутренних дел прибалтийской республики Лаури Ляэнеметс, его слова привело издание ERR.

Глава ведомства отметил, что подчиненные Московскому патриархату приходы могут в случае отказа от разрыва связи рискуют столкнуться с принудительным закрытием.

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«В какой-то момент государства окажется вынуждено ходатайствовать через суд о принудительном прекращении деятельности. Тогда вопрос сильно усложнится, но решение проблемы можно найти и там», — сказал Ляэнеметс.

Ранее глава МВД Эстонии предложил признать Московский патриархат террористической организацией. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что такое заявление вряд ли можно назвать умным.