Глава Минздрава ЮАР назвал преждевременным запрет авиасообщения с Африкой из-за нового штамма коронавируса

Запреты на авиасообщения со странами Африки из-за нового штамма коронавируса преждевременны и не соответствуют протоколам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как сообщил сайт Sabc News, с таким заявлением выступил министр здравоохранения ЮАР Джо Фахла.

В своем выступлении он подчеркнул, что новый штамм коронавируса B.1.1.529 пока циркулирует только в провинции Гаутенг, на который приходится 80% случаев заражения.

«Реакция некоторых стран с введением запретов на поездки полностью противоречит нормам и стандартам Всемирной организации здравоохранения. На данном этапе я хочу заверить жителей страны, что мы должны сделать все возможное для своей защиты», — отметил Фахла

Министр заявил, что пока власти только изучают возможность ограничения движения между провинциями. Но в случае, если количество новых заражений начнет расти, то возможно введение дополнительных мер.

Новый штамм коронавируса имеет самое большое количество мутаций и распространяется быстрее, чем другие варианты возбудителя.

По данным профессора медицинского университета в Йоханнесбурге Яна Санне, новый штамм уже распространился по стране и в ближайшее время станет доминирующим. Но пока всплеска новых случаев заражения нет. Каждый день в стране выявляют менее трех тысяч инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения на внеочередном заседании приняла решение назвать новый штамм коронавируса B.1.1.529 греческой буквой «омикрон». Участники заседания заявили, что новый вариант возбудителя имеет 32 мутации и более заразен, чем доминирующий во всем мире вариант «дельта».

ВОЗ рекомендовала странам усилить эпидемический надзор и сообщать о первых случаях инфицирования.

Российский оперативный штаб сообщил, что начиная с воскресенья, 28 ноября, ограничит въезд в страну из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании.

Прибывающие из стран Африки, Китая, Израиля и Великобритании россияне начнут проходить экспресс-тестирование на коронавирус.