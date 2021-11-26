Россия ограничит въезд иностранцев из нескольких стран из-за нового штамма коронавируса

Россия с 28 ноября ограничит въезд из ЮАР и других стран Южной Африки. Это связано с обнаружением нового штамма коронавируса, сообщило РИА «Новости» в Telegram.

Меры также коснутся жителей Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании. Ограничения распространят и на приезжих из Гонконга.

Прибывающим из специального административного района Китая, Великобритании, Израиля, ряда африканских государств и ряда других стран будут делать экспресс-тестирование на коронавирус. Организацией процесса займутся Роспотребнадзор и Минтранс.

В оперштабе подчеркнули, что применяемые в РФ тесты на SARS-CoV-2 способны выявить новый штамм.