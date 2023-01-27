Мир 27 января 2023, 20:21 Глава Минобороны Германии исключил поставку истребителей Украине Министр обороны Германии Писториус: о поставке истребителей Украине не может быть и речи Pxhere

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О поставке истребителей киевскому режиму не может идти речи. Об этом заявил глава Министерства обороны Германии Борис Писториус в беседе с немецкой газетой Sueddeutsche Zeitung.

Он прокомментировал желание украинских властей заполучить истребители.

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«Я думаю, что об этом не может быть и речи», — сказал Писториус.

Он пояснил, что истребители — это более сложная система с иным радиусом действия и огневой мощью, чем танки. Глава Минобороны предостерег власти страны от такого шага.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от стран НАТО истребители сразу после того, как киевскому режиму сообщили о поставках танков Abrams. Однако Пентагон сообщил, что боевая техника отсутствует сейчас на американских складах.

Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин в беседе с «360» отметил, что если Соединенные Штаты действительно решатся поставить режиму Зеленского истребители F-16, то их негде будет оставлять. Также Вооруженные силы Украины столкнутся с большим проблемами, потому что они не умеют на них летать.