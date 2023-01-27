Эксклюзив 27 января 2023, 13:48 Названы проблемы, с которыми столкнется Украина в случае получения истребителей F-16 Обозреватель Литовкин: американский F-16 плохо маневрирует, его будет легко сбить Unsplash

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Если США действительно поставят Украине истребители F-16, то их негде будет оставлять. К тому же украинцы не умеют пока летать на них. Такое мнение в беседе с «360» высказал полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин. Он заметил, что F-16 являются не самыми хорошими самолетами по многим характеристикам.

«Чтобы поставить истребители надо, чтобы они где-то на земле стояли. Ни один аэродром на Украине не функционирует. Поэтому на Украину не летают самолеты даже пассажирские. Надо летать кому-то на этих самолетах. Если американцы будут летать… Я не думаю, что они готовы жертвовать своими людьми и самолетами. Реализовать это дело сложно», — сказал он.

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По его словам, F-16 чем-то похож на российский МиГ-29.

«Но дело в том, что он однодвигательный, плохоманевренный, его легко сбивать», — резюмировал Литовкин.

Ранее Пентагон заявил, что допускает возможность поставок Украине истребителей F-16, написал ТАСС. Американская компания Lockheed Martin подчеркнула, что может увеличить производство этих самолетов для третьих стран, те же могут при желании поставить F-16 киевскому режиму.