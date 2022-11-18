Мир 18 ноября 2022, 11:28 Глава Минфина Украины оценил ущерб, нанесенный инфраструктуре страны с февраля Глава Минфина Украины Марченко: ущерб инфраструктуре страны достиг 100 млрд долларов Unsplash

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Ущерб, нанесенный украинской инфраструктуре с февраля, можно оценить в 100 миллиардов долларов, сообщил глава Минфина страны Сергей Марченко в эфире канала Bloomberg TV. Он добавил, что сумма может быть и больше.

«Достаточно сложно оценить весь ущерб, так как инфраструктура ежедневно подвергается атакам», — пояснил Марченко.

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Энергетики работают над налаживанием системы в режиме 24/7. На территории Украины постоянно происходят не только аварийные, но и плановые отключения электричества. Вчерашние отключения поставили антирекорд: систему ограничили почти на 523 МВт. Без энергоснабжения остались почти половина украинцев.

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Ранее еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич назвал ущерб энергетической инфраструктуре Украины критическим.

Главные задачи российских ударов по объектам энергетики Украины — не только создать ВСУ логистические проблемы, но и продемонстрировать беспомощность ее власти, не способной решить возникшую проблему, и усилить негатив украинцев в отношении режима президента Владимира Зеленского, считает политолог Олег Постернак. Об этом сообщило РИА ФАН.