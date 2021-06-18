Глава МИД Украины назвал главную тему на переговорах Зеленского и Байдена

Главной темой, которую Владимир Зеленский обсудит на встрече с Джо Байденом, станет участие США в урегулировании ситуации в Донбассе. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал в эфире канала «1+1».

Украинский министр заявил, что возможность привлечения американцев к процессу урегулирования в Донбассе станет темой номер один на переговорах Зеленского и Байдена.

МИД Украины уже начал подготовку визита Зеленского в Штаты. Кулеба признался, что его лично радует то, что США хочет видеть не церемониальный визит, а тот, который принесет результаты.

Байден пригласил Зеленского с официальным визитом в Вашингтон в ходе недавней телефонной беседы, которая состоялась 7 июня. Позже в украинском МИД сообщили, что переговоры президентов должны состояться в конце июля. Точная дата их встречи пока согласуется.

Президент США ранее объяснил, почему пока не может поддержать вступление Украины в НАТО. Байден сказал, что для этого еще нужно выполнить ряд условий, в том числе избавиться от коррупции.