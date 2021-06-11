Глава МИД Украины обозначил сроки встречи Зеленского и Байдена

Переговоры президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского должны пройти в конце июля. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра, сейчас стороны занимаются согласованием точной даты встречи. Также на обсуждении находятся темы, которые затронут на переговорах Байден и Зеленский.

«Мы уже начали готовить [визит], уже работаем над ключевыми элементами программы. А главное, мы уже работаем над ключевыми договоренностями», — сообщил Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».

Он добавил, что переговоры пройдут в рамках официального визита президента Украины в США. Министр подчеркнул, что от страны в Вашингтон отправят большую делегацию. Поездка планируется на конец июля.

Байден и Зеленский 7 июня провели переговоры по телефону. Они обсудили программу реформ на Украине и двустороннее стратегическое партнерство по борьбе с коррупцией. Байден подтвердил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Во время разговора американский лидер пригласил коллегу летом посетить Вашингтон.