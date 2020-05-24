Глава МИД Китая заявил, что мир больше не будет прежним

Министр иностранных дел Китая Ван И объявил, что после пандемии коронавируса мир уже не будет прежним. Он призвал США не тратить время на разногласия и начать сотрудничать в борьбе с общим врагом.

Ван И прокомментировал меры в стране и мире из-за коронавируса на традиционной ежегодной пресс-конференция. Из-за пандемии она впервые проходила в формате видеоконференции. Всех журналистов перед пресс-конференцией протестировали на наличие коронавируса, они находятся в отдельном здании, передает РИА «Новости».

Ван И отметил, что Китай не собирается заменять США, и призвал американские власти к сотрудничеству в борьбе с коронавирусом.

«Большое сожаление вызывает факт, что в то время, когда эпидемия все еще не закончена, политический вирус также распространяется в США, (в США — прим. ред.) пользуются любым удобным случаем для нападок на Китай», — сказал Ван И.

Глава МИД Китая обычно встречается с журналистами в рамках Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). В течение этой встречи, как считается, озвучивается внешнеполитический курс Китая на текущий год.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. За это время там выявили более 82 тысяч зараженных, это 14-й результат в мире. Сейчас в Китае всего 79 активных случаев, несмотря на это власти не считают борьбу с пандемией оконченной.