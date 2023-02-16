Мир 16 февраля 2023, 10:29 Глава МИД Израиля приехал в Киев на переговоры с Зеленским и Кулебой Глава МИД Израиля Эли Коэн приехал в Киев с рабочим визитом Википедия

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Глава МИД Израиля Эли Коэн прибыл с рабочим визитом в Киев. Там он собирается провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, сообщил ТАСС.

Помимо этого, Коэн собирается заново открыть посольство Израиля в Киеве, после чего дипмиссия возобновит работу в полном объеме. Еще один пункт в рабочем графике израильского министра — посещение Бабьего Яра.

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Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что страна готова стать посредником в переговорах между Россией и Украиной.

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Этому сообщение предшествовало интервью экс-премьера Израиля Нафтали Беннета, который заявил, что переговоры по урегулированию конфликта сорвали западные страны.

Израиль в прошлом году не оказывал военную помощь Украине. Однако в 2023-м нынешний премьер страны Биньямин Нетаньяху не исключил возможности передачи украинской стороне системы ПРО «Железный купол».