Эксклюзив 05 февраля 2023, 16:05 Израиль начал тянуть на себя одеяло миротворца Политолог Михайлов: заявления Беннета о Зеленском и переговорах — начало новой игры РИА «Новости»

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Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации, в интервью заявил, что именно Запад прервал переговоры сторон. По его словам, на тот момент было готово 17 черновиков мирного соглашения. Беннет упомянул и якобы данное обещание президентом России Владимиром Путиным «не убивать» украинского лидера Владимира Зеленского. Политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» объяснил, с какой целью израильский политик неожиданно решил сделать эти данные достоянием общественности.

Далее — его прямая речь.

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Уничтожение Зеленского никому не нужно

На мой взгляд, сейчас существует очень много конспирологических теорий по поводу того, почему не уберут Зеленского. Притом что достаточно возможностей для этого есть.

Нужно понимать, что его уничтожение ничего не даст: на его место Запад просто поставит новую марионетку. Но как бы там ни было, пока западные партнеры Украины видят Зеленского во главе страны. [C ним удобно]: захотят — принудят его к переговорному процессу, захотят — не принудят.

Сейчас Беннетт сделал заявление по поводу того, что Путин обещал не убивать Зеленского. Путин просто очень умный политик. Он сказал очевидные вещи, что не нужен никому Зеленский, не будут его убивать, Россия и так добьется всего. Мы же не звери.

А Зеленский — абсолютно управляемое лицо, марионетка. Все прекрасно понимают, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Поэтому необходимо в принципе положить конец киевскому режиму, который спонсирует Запад.

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Можно предположить, что эти посылы Израиля сделаны потому, что страна пытается занять некую миротворческую позицию. Впрочем, все сейчас пытаются тянуть на себя одеяло миротворцев, видя, что конфликт затягивается, что Россия не проигрывает, а фактически перехватила инициативу на фронте.

Все понимают, что Россия фактически противостоит НАТО и при этом показывает достаточно неплохие результаты. А западные аналитики, говоря о развитии конфликта в перспективе, указывают на однозначную победу Российской Федерации.

В данном контексте все начинают вести новые игры. Заявления Беннетта — это одна из тех игр, во время которой нужно поддерживать ту или иную силу, чтобы потом получить лавры, когда в итоге дело придет к переговорному процессу. И не более того.

РИА «Новости»

Западу не нужны Турция или Китай в качестве миротворцев

Сейчас на Западе реально опасаются, что главными миротворцами могут стать Турция или Китай. А Израиль, конечно, больше отвечает интересам Запада в данном контексте. Это страна, которую поддерживают Соединенные Штаты.

Но в силу того, что там очень много русскоязычного населения еще из Советского Союза, на этом пытаются играть: на связях, на родственных отношениях, на совместных делах в бизнесе, ну и так далее. Так что ситуация с Израилем, скажем так, непростая.

Говорить о том, что Израиль не умеет договариваться и решать вопросы, было бы смешно, иначе бы он не стал таким мощным государством.

Это говорит в том числе и о большом умении этой страны вести переговоры. Поэтому сейчас мы видим со стороны известных политиков Израиля подобные взбросы.

Но Запад прекрасно понимает, и Беннет это осознает: если переговоры состоятся, то только на условиях России. А будут они идти с Зеленским, каким-нибудь Подоляком (советник главы офиса президента Украины — прим. ред.) или новой фигурой — это уже неважно.

Главное, что переговоры будут между Западом и Россией, и только когда Запад будет вынужден сесть за стол переговоров на условиях Российской Федерации.