Глава МИД Израиля лично поблагодарил Путина за освобождение Аушвица Красной армией

Глава израильского МИД Исраэль Кац лично поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что Красная армия освободила Аушвиц. Он также отметил, что советские войска помогли победить нацистов.

«Хотел бы поблагодарить, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц и помогла победе над нацистской Германией. Хочу лично поблагодарить вас за освобождение, потому что моя мать была одна из тех, кто был в концлагере, и была освобождена Красной армией», — обратился Кац к Путину. Цитату привело РИА «Новости».

Встреча российского лидера и израильского министра состоялась 23 января. Путин впервые за прошедшие восемь лет посетил Израиль.

Ранее большой резонанс вызвало скандальное заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Издание Politico опубликовало его статью, где утверждалось, что Красная армия не освобождала Варшаву. Политик также писал, что узники Освенцима могли оказаться на свободе раньше, но СССР не стал этого делать.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова самоубийством, так как есть огромное количество доказательств исторических событий. А руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей увидел в заявлении Моравецкого манипуляцию в политических целях.