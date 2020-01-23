Историк увидел манипуляции в словах премьера Польши о ВОВ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в фальсификации событий Второй мировой войны и холокоста. Такое заявление не что иное, как политическая манипуляция, уверен руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей.

В своей статье для издания Politico Моравецкий написал, что Освенцим мог быть освобожден на полгода раньше, но СССР не стал этого делать. Более того, польский политик заявил, что Красная армия не освобождала Варшаву.

«Мы видим усиленные манипуляции историей в политических целях. Основной посыл данной статьи польского премьера является пропагандистским. Для этого выбран соответствующий инструментарий — газета Politico, рассчитанная на довольно специфическую западную аудиторию (евробюрократов, политических аналитиков и так далее)», — сказал RT Симиндей.

Он добавил, что в заявлении премьера Польши прослеживается антироссийский настрой, а тональность его слов в межгосударственных отношениях просто недопустима.

По словам историка, его удивляет, что коллеги Моравецкого не предоставили ему «сколь-нибудь вменяемых формулировок для подобной статьи».

Ранее на слова польского премьера отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Моравецкий подобным заявлением «убил в себе человека», так как солгал в своей статье. В частности, он утверждает, что Красная армия не освобождала Освенцим, но Захарова напомнила, что об этом событии есть и научные труды, и десятки монографий.