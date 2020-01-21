МИД России назвал статью польского премьера о Второй мировой самоубийством

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пошел на рискованный шаг. Он обвинил Россию в попытке фальсифицировать историю о Второй мировой войне. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что политик «убил в себе человека» подобными высказываниями. Ведь его слова ложь, и это доказывают десятки документов.

Статью Моравецкого опубликовало издание Politico. Там польский премьер написал, что концлагерь Освенцим якобы мог быть освобожден и пораньше. Но наступление было задержано из-за того, что «советская армия встала в 200 километрах от Аушвица».

Попытки приравнять СССР к нацистской Германии все чаще звучат на Западе. Но Мария Захарова отметила, что польский премьер не ограничился привычными тезисами.

«Посвящая статью холокосту, премьер Польши делает ее основной сутью несколько ложных тезисов. Один из них, центральный, посвящен „45 годам советской оккупации, которая стоила миллионов жизней“. Ложь и манипуляция стали верными соавторами польских политиков, рассуждающих на темы Второй мировой войны», — написала Захарова в Facebook.

Еще одной ложью представитель МИД России назвала слова Моравецкого от том, что Красная армия якобы не освобождала Варшаву. При том, что об этом событии напоминают и научные труды, и десятки монографий. Все они основаны на документах и свидетельствах очевидцев.

«Но и это не дно. За гранью добра и зла фраза „и хотя Красная армия впоследствии действительно освободила Освенцим, концлагерь мог бы быть освобожден на полгода раньше“», — подчеркнула она. Этим текстом, указала Захарова, Моравецкий «убил в себе человека».

Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Глава МИД Сергей Лавров 17 января заявил, что попытки оболгать Россию с точки зрения причин и итогов Второй мировой войны, а также попытки использовать эту ложь для того, чтобы ослабить позиции страны на международной арене, будут продолжаться.