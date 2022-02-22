Глава МИД Франции отменил встречу с Лавровым

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о том, что его встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, запланированная на 25 февраля, не состоится. Его слова привело РИА «Новости».

«Вчера у нас был с Лавровым разговор. Встреча была запланирована на пятницу… Но она не состоится», — сообщил глава французского МИД.

Ле Дриан 21 февраля сообщил о своем предложении российскому коллеге Сергею Лаврову назначить встречу в Париже 25 февраля, на которой предполагалось провести консультации перед саммитом России и США. Лавров ответил на это предложение согласием.

Накануне, 21 февраля, президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Лидеры стран Запада восприняли данную новость негативно и пообещали в ближайшее время принять соответствующие рестрикции.

22 февраля стало известно, что Евросоюз пришел к соглашению по пакету санкций против России. По имеющимся данным, ограничения коснутся 27 физических и юридических лиц и 351 депутат Госдумы в связи с положительным голосованием за признание независимости ДНР и ЛНР.