Глава МИД Финляндии назвал вероятную дату подачи заявки страны на членство в НАТО

Финляндия подаст заявку на членство в НАТО, вероятно, в среду, 18 мая. Об этом рассказал глава министр иностранных дел страны Пекка Хаависто.

«Это будет наш посол НАТО в Брюсселе, который сделает это физически, вероятно, в среду», — ответил финский министр на вопрос о том, когда и как Финляндия подаст заявку в Североатлантический альянс. Его слова привела шведская газета Aftonbladet.

Хаависто добавил, что после этого, если начнутся переговоры с НАТО, ими займутся делегации во главе с МИД и Минобороны.

Глава финского внешнеполитического ведомства отметил, что доволен прохождением аналогичного процесса в Швеции. Заявку в НАТО обе страны, как ожидается, подадут одновременно.

Тему вступления Финляндии в Североатлантический альянс в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поднял лидер страны Саули Ниинисте. Он подчеркивал, что намерен подать заявку на вступление в НАТО уже в ближайшее время. Путин отметил, что этот шаг может привести к ухудшению отношений двух стран, которые на протяжении многих лет выстраивали добрососедские отношения.