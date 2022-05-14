Президент Финляндии рассказал Путину о вступлении в НАТО

Прямолинейный и прямой разговор без обострений. Так оценил телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным глава Финляндии Саули Ниинисте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы финского лидера.

В беседе с президентом России Ниинисте заявил, что Финляндия уже в ближайшее время подаст заявку на вступление в НАТО. Он пояснил, что идет на этот шаг ради укрепления безопасности государства и понимает всю степень ответственности.

«Финляндия намерена продолжить сотрудничество с Россией по всем вопросам», — говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин в беседе с финским коллегой отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии станет ошибкой, потому что никакой угрозы для страны не существует.

Вступление в НАТО может пошатнуть добрососедские отношения двух стран, которые выстраивались много лет и основывались на партнерстве и взаимовыгодном сотрудничестве.