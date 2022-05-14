Путин назвал ошибкой решение Финляндии вступить в НАТО

Отказ Финляндии от проводимой много лет политики военного нейтралитета и вступление в НАТО может стать ошибкой. Как сообщила пресс-служба Кремля, об этом в ходе телефонных переговоров с финским лидером Саули Ниинисте заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что никакой угрозы для безопасности соседней страны не существует. При этом изменение внешнеполитического курса может сказаться на отношениях с Россией.

Путин напомнил, что между двумя странами на протяжении многих лет выстраивались добрососедские отношения. Партнерство и сотрудничество России и Финляндии носило обоюдовыгодный характер.

Переговоры глав двух государств прошли в субботу, 14 мая, по инициативе финской стороны. Ниинисте, сообщивший Путину о скорой подаче заявки на вступление страны в НАТО, отметил, что разговор был прямолинейным и прошел без обострений.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что в случае вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс они могут отказаться от безъядерного статуса. Об этом сообщило РИА ФАН.

Дипломат объяснил, что НАТО уже давно объявил себя обладателем ядерного оружия. Вступление Швеции и Финляндии в альянс приведет к распространению этого статуса и на них. При этом именно эти две страны активнее всех выступали за полный отказ от ядерного оружия.