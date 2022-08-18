Призывы запретить выдачу виз россиянам назвали слабостью Евросоюза

Призывы перестать выдавать Шенгенские визы россиянам показали слабость Евросоюза. Возможный запрет является позорным, заявил журналист Уильям Наттрас в своей статье для The Wall Street Journal.

«Это позорно, что в ЕС подумывают о том, чтобы обвинить во всех грехах обычных граждан, в то время как продолжают позволять российским государственным энергетическим гигантам зарабатывать миллиарды, поставляя топливо в Европу», — написал автор материала.

Он добавил, что страны Европы оказались неспособны преодолеть энергетический кризис без российских поставок. При этом лидеры этих государств должны показывать видимую эффективность санкционной политики.

«Чтобы сохранить санкции, руководство Евросоюза готово пойти на дешевые пиар-акции против президента Путина. <…> Запрет на выдачу виз россиянам противоречит западным принципам свободы и толерантности», — отметил Наттрас.

По словам журналиста, Европа просто не знает, как еще можно ослабить Россию. Предложение о запрете выдачи виз лишь обнажила слабость Евросоюза.