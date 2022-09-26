Глава МИД Белоруссии предупредил об ответе на изъятие имущества на Украине | 360°

Мир 26 сентября 2022, 09:23 Поделиться Telegram

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Viber Глава МИД Белоруссии предупредил об ответе на изъятие имущества на Украине Глава МИД Белоруссии Макей: Минск не оставит без ответа изъятие имущества на Украине РИА «Новости»

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Минск провел тщательный анализ всего имущества, которое находится на Украине, и готов обратиться в судебные инстанции для возврата отнятой собственности. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

«Этот анализ у нас зафиксирован, мы будем отслеживать ситуацию. <…> Конечно же, мы не оставим это без ответа», — сказал Макей РИА «Новости».

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Он обратил внимание, что аналогичные действия будут предприняты, если подобные события произойдут и в других странах. Глава ведомства подчеркнул, что это абсолютно недопустимо.

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«И если будет необходимость, то, естественно, будем обращаться в соответствующие судебные инстанции», — отметил он.

Макей уточнил, что на Украине сейчас находится около семи тысяч белорусских железнодорожных вагонов на общую сумму около 355 миллионов долларов, а также другое имущество.

Накануне в СМИ появлялась информация, что украинцы национализировали собственность Белоруссии и России на один миллиард долларов.

Ранее глава МИД Белоруссии возложил вину за конфликт на Украине на коллективный Запад. Также Макей заявил, что Белоруссия не собирается наносить ядерный удар по Украине, несмотря на имеющееся вооружение. И добавил, что страна заинтересована в прекращении конфликта.

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