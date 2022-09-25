Глава МИД Белоруссии указал на вину Запада в конфликте на Украине | 360°

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Глава МИД Белоруссии указал на вину Запада в конфликте на Украине

Глава МИД Белоруссии Макей возложил вину за конфликт на Украине на коллективный Запад

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Вину за конфликт на Украине несет коллективный Запад, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, выступая на Генассамблее ООН. Об этом написало РИА «Новости».

«Участие НАТО в нелегитимных войнах против Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, а также попытки альянса войти на исторически восточнославянские и смежные земли предопределили для "Версаля 2.0" судьбу первого "Версаля". Поэтому вину за продолжающееся кровопролитие на Украине в полной мере должен нести коллективный Запад», — подчеркнул Макей.

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Глава МИД соседнего государства считает, что западные страны сделали этот конфликт реальным прежде всего своей политикой расширения НАТО. Нежелание рассматривать предложения оппонентов тоже сыграло свою роль, уверен министр.

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Политик подчеркнул, что Белоруссия не отмалчивается по вопросу конфликта на Украине и всегда много говорит о этом.

«Мы не можем вести себя иначе. Конфликт происходит у нашего порога, и нам очень печально видеть, как братский украинский народ стал жертвой геополитических игр коллективного Запада», — пояснил он.

Ранее, отвечая на вопрос журналиста, Макей заявил, что Белоруссия не собирается наносить ядерный удар по Украине, несмотря на имеющееся вооружение. И добавил, что страна заинтересована в прекращении конфликта.

Авторы:

Белоруссия

НАТО

ООН

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