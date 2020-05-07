Глава МИД Белоруссии назвал Парад Победы «святым делом для каждого»

В Минске, несмотря на все рекомендации ВОЗ об отмене массовых мероприятий, все-таки проведут Парад Победы. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей настаивает на том, чтобы в празднике поучаствовал каждый житель страны.

«Парад, как и все события по случаю Победы, — это святое дело для каждого гражданина Беларуси», — заявил во время возложения цветов в Минске министр, сообщило издание «БелТА». По словам чиновника, белорусы должны принять участие в праздничных мероприятиях на улицах страны 9 мая.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Парад Победы в Минске состоится при любом раскладе. Он считает, что невозможно отменить ни одно из запланированных мероприятий. Правда, ветеранов на улицах Минска в этот день не будет — ведь нужно соблюдать меры предосторожности из-за пандемии, сказал Лукашенко.

ВОЗ уже давно рекомендовала Белоруссии ввести обязательную социальную дистанцию и отменить все массовые мероприятия. В стране, по последним данным, 19 255 заразившихся коронавирусом.