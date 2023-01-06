Мир 06 января 2023, 03:15 Госдеп США поддержал предложенный МАГАТЭ план создания зоны безопасности у ЗАЭС Госдеп: США поддерживают план МАГАТЭ по созданию зоны безопасности у Запорожской АЭС РИА «Новости»

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США выразили поддержку разработанному Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) плану создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Его слова привел ТАСС.

В ходе брифинга Прайс высказался об утверждениях о якобы имеющейся возможности направления на Запорожскую АЭС миротворцев ООН даже без согласия российской стороны.

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«МАГАТЭ выдвинуло план, нацеленный на то, чтобы установить зону ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС. Мы это поддерживаем», — заявил Прайс на брифинге.

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США, как напомнил представитель Госдепа, призывали и продолжают призывать Россию передать под контроль Украины Запорожскую АЭС.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запорожская атомная электростанция является законной собственностью России, и все попытки со стороны ВСУ захватить ее будут жестко подавлены. Он отметил, что сейчас только российская сторона может гарантировать безопасность ЗАЭС.